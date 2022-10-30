Российские жены провоцируют своих мужей отправляться умирать

11:54 30 октября Киев, Украина

Ряд обозревателей отмечает, что в России сложилась следующая ситуация – алкоголизм, безработица, домашние насилие. Все это подталкивает российских женщин лично участвовать в процессе мобилизации на стороне военкоматов. Они думают - “все равно сопьется, денег не зарабатывает, так пусть лучше идет воевать, погибнет, и я получу компенсацию”.

Выходит, что более 20 лет своего правления, Путин создавал все условия для того, чтобы население прибывало в нищете и, в итоге, готово было отправляться умирать за деньги. Действительно, бункерное существо настолько довело свое население, что родные матери и жены без сожаления готовы лично убить сыновей и мужей, если за это заплатят. Самое парадоксально, что россияне поддерживают в этом Путина.

При этом они еще считают предателями тот слой населения, который бежал из страны, не желая умирать, в том числе, из-за денег. Не понятно, получится ли вновь сделать из россиян – адекватных членов цивилизованного общества. Шансы туманны, ведь за всю историю существования России, они так и остались циничными, жестокими, малообразованными и продажными.