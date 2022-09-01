Российские ВУЗы для избранных богачей

Доктор экономических наук Московского государственного института Александр Бузгалин говорит о том, что среднестатистическому россиянину не по карману отправить своего ребенка в институт или университет, ведь средний ценник за обучение равен 30 тыс. рублей в месяц. По его словам, средняя зарплата по всей стране - “чуть выше этой суммы”. И это без учета съема жилья, если будущий студент планирует обучаться в другом городе.

В тоже время, для так называемых российских элит, такая сумма ничтожна. Однако история показывает, что единицы чиновников, политиков и представителей крупного бизнеса оставляют своих отпрысков обучаться на родине. Видимо они доверяют системе образования “загнивающего Запада” больше, чем отечественной.

В России давно не модно быть умным и образованным. Это подтверждается, в том числе, малообразованным руководством. Очевидно, что доступное образование создало бы прецедент мыслящего слоя населения, которое смогло бы разбираться в политике и понять, как сменить или бороться с узурпаторами власти.