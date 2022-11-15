21:59 14 ноября Киев, Украина

На протяжении долгих лет государственная медицина в России испытывала стагнацию. Те, кто решил связать свою жизнь с врачеванием, но не имел обеспеченных и влиятельных родителей в частных клиниках, неоднократно жаловались на ужасное обеспечение бюджетных больниц. Поэтому, они могут себе представить, что происходит в условиях войны.

Врачи подпадают под мобилизацию в России и среди них, действительно мало тех, кто добровольно желал бы оказаться на фронте. Поэтому, наблюдается большой отток медперсонала из страны-агрессора. В большинстве случаев, в российских глубинках, один фельдшер, а если повезет, врач, обслуживал несколько сел. Десятки тысяч бегучих специалистов открывают поражающие перспективы.

Вскоре, в бюджетных больницах будет некому работать. Те, кто не сумеет сбежать, отправится на фронт в Украину, вне зависимости от пола. Лишь обеспеченные смогут позволить себе лечение в частных клиниках, которые есть в крупных городах. А так как санкции продолжают уничтожать экономику России, то и обеспеченных, а значит, здоровых людей будет становиться все меньше. Проблема нехватки врачей в глубинках накапливалась долгие годы в РФ, теперь же, она коснется и крупных городов.