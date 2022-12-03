21:31 03 декабря Киев, Украина

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что шесть раз увернулся от «HIMARS» на Донбассе, во время его пребывания на временно оккупированных территориях Украины. Либо Уйба в действительности не знает, что такое «HIMARS», либо, как это принято в России, политик решил всех обмануть и выставить себя “героем передовой”.

“Удивительно”, однако российской армии не так везет во время “встречи” с «HIMARS». Редко кому удается остаться, хотя бы, невредимым после того, как американский РСЗО взял на прицел объект. С точки зрения Кремля, именно таких “везунчиков и героев”, как Уйба необходимо было отправлять на фронт, если бы они действительно хотели “захватить Киев за 3 дня”.