Российские олигархи могут избежать санкций

На саммите G7 министр финансов Канады Христя Фриланд, предложила снимать санкции с тех российских бизнесменов и олигархов, кто добровольно пожертвует часть своего имущества за границей на восстановление Украины. По мнению Фриланд, это позволить отторгать элиты рашистов от Путина и одновременно помочь Киеву восстанавливать страну.

Стоит отметить, что такая схема была выдвинута Фриланд лишь в качестве предложения и как вероятный вариант для рассмотрения. Поэтому, не факт, что такое решение будет принято. В тоже время, схема выглядит достаточно перспективной для дестабилизации путинской власти. С другой стороны, рашисты могут воспользоваться этим, для обхода западных санкций, согласившись на формальную помощь Украине и начав закупать или продавать необходимые товары для экономики или оборонного сектора противника.

Так или иначе, украинские партнеры всерьез заняты разработкой методов по прекращению войны и смещению власти агрессора, несмотря на отдельных представителей Запада, которые, очевидно, лоббируют интересы Кремля в ЕС.