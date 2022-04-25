Российские оккупанты отобрали лучших из худших, а теперь расстреливают

Российские захватчики продолжают практику 80-летней давности, а именно используют заградотряды для расстрела бегущих с поля боя российских солдат и принудительно призванных жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что на минувших выходных российские оккупанты расстреляли своих сослуживцев на Херсонском направлении.

Об этом он сказал в своем очередном видеообращении, ссылаясь на перехват разговора рашистов.

Так, Ким отметил, что россияне отступили назад и за это "их расстреляли там человек 30".

"Часть из них расстреляли, часть погнали обратно на передовую", – сказал он.

Также губернатор Николаевщины отметил, что помимо этого работу заградотрядов решили скрыть. Для этого тела расстрелянных орков "сожгли".

"Дым шел, говорят, вонь стояла страшная", - сказал Ким, отметив, что в это время ВСУ не вели никаких обстрелов.

"Это совсем уже… Если орки там меня слышат, то лучше сдаваться. С оружием, с танками – премию получите; без оружия – нам нужны пленные, чтобы менять на мариупольских гражданских, пленных", – пояснил он.

Стоит отметить, что другими официальными источниками данная информация пока не подтверждена.

Напомним, что о работе в российской армии заградотрядов из числа наемников путинского прихвостня кадырова, стало известно еще в начале марта, когда российские войска начали отступать на Киевщине.

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