Российские красные кхмеры

21:31 19 Май Киев, Украина

14 мая в подмосковной Электростали В Всеволодський школе №42 ученики третьего класса маршировали по школьному двору с автоматами в руках и пели «Мы - русские! С нами Бог! ". Мероприятие было организовано по инициативе администрации школы и УФСИН.

Заместитель директора по безопасности Елена Карпачева уточнила, что это был школьный обзор строя и песни, посвященный Дню Победы. Она сказала, что третьеклассники держали в руках игрушечные автоматы. По словам заместителя директора, никто из родителей не высказывал недовольство по поводу мероприятия.

Не согласны с таким мнением родители детей. «Я думаю, что маршировать с автоматами неправильно на День победы. Это школьникам создает установку, что война это что-то хорошее », - сказал один из них.

Не прошел и воскресенье с трагедии в Казанской школе. Ильназ Галявиев, который считал себя «Богом», зверски убил девять человек, из которых семеро детей. Под угрозой жизни еще 15 пострадавших. А потом они будут рассказывать, что в казанской трагедии виноват интернет и игры? !!

Дети не рождаются убийцами. Они ими становятся при соответствующем воспитании. Но поскольку Кремль все больше концентрируется не в воспитании справедливости и человечности в детях, а маскируясь патриотизмом на Кремлевский строй, заправляет мозги детям покорностью и нетерпимостью ко всему "не кремлевского», то и новое поколение выбирает себе соответствующие установкам игры и «игрушки».

Безусловно, в детях надо воспитывать патриотизм, патриотизм - это прекрасно. Но всему свое время. Детский мозг должен быть способен переварить информацию. Чтобы не травмироваться ней, а усвоить и выработать к ней отношение. Особенность детского сознания - оно, как губка, впитывает информацию полностью, не распознавая детали. Детализация приходит позже, когда формируются психические процессы, когда в психики появляется больше возможностей для анализа. А маленькие дети беззащитны. Они полностью доверяют взрослым.

Под звонкие девичьи команды ведущей, третьеклассники с автоматами маршируют с совершенно равнодушными и сосредоточенными лицами. Что может быть страшнее? Которому «светлого» будущего идут эти дети с огнестрельным оружием? К тому же, к которому уже пришел «казанский стрелок» ...

Российские власти продолжают осуществлять процесс милитаризации образовательного процесса, целью которого является формирование в сознании детей культа насилия, войны и ненависти к западным странам и Украине. Она устраивает многочисленные массовые мероприятия, спортивные и театрализованные шоу, детей обучают основам военного дела и обращения с оружием, в том числе присутствует пропаганда ненависти и культа насилия.

Девочки и мальчики, как дрессированные обезьянки, привыкают к единомыслия и жестокости. Их речевки, составленные, разумеется, взрослыми идиотами, которые во что пытаются выслужиться перед властью, - это чистой воды экстремизм. Но когда экстремизм государственный, то за него не наказывают, а награждают.

Пропаганда жестокости, дискриминации по религиозному и национальному признакам и вовлечение несовершеннолетних в политику ... Каких только из ныне действующих статей российского законодательства не было возбуждено в коротком выступлении военно-озабоченных школьников Электростали.

Власти РФ сама прививает детям привычку к оружию: учит правильно его держать, собирать и разбирать, заряжать и даже стрелять. Кремль сам отмечает призами их меткость, но почему-то приходит в ужас, когда дети начинают стрелять и убивать друг в друга. И власть тут же пытается запретить государственную пропаганду насилия и милитаризма, а компьютерные игры.

Но вместо судебного преследования организаторы конкурса строевой подготовки, наверное, получат премии или хотя бы благодарственные грамоты. А школьникам выдадут дипломы участников всего это безобразие.

Как совершенно справедливо сказала правозащитница Валентина Потапова, «Ребенок не может готовиться к войне, ребенок должен готовиться к миру. И если мы готовим детей к войне, то война будет, а если готовим к миру, то будет мир. Это аксиома »