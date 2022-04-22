Российские Ироды: депутаты Хакасии одобрили истребление младенцев

22 апреля на сессии парламента Хакасии депутаты одобрили и поддержали отчет главы республики Коновалова о его работе за 2021 год. Большая часть отчета — это жанр «награждение непричастных», губернатору приписаны в заслуги результаты действий федеральных властей или бизнес-структур, то есть то к чему он не имел никакого отношения.

Но даже в этот прилизанный отчет вынуждено попали шокирующие данные, за которые полностью ответственен именно Коновалов и его команда.

Например, в отчете написано, что за прошлый год младенческая смертность в Хакасии выросла на 41%! Еще страшнее показатели материнской смертности, которая взлетела в 5,2 раза!

Чтобы как-то завуалировать эти чудовищные факты, они снабжены оправданиями и ссылками на пандемию. Мол, это все ковид проклятый, а те, кто руководил республикой и региональной медициной - белые и пушистый.

Но коронавирус гулял по всей территории страны. Однако в большинстве регионов, в том числе соседних с Хакасией - уровень деткой смертности не только не вырос, но уменьшился. Об этом свидетельствуют объективные данные Института демографии им. Вишневского.

За первое полугодие 2021 года в Российской Федерации умерли 3057 детей в возрасте до 1 года, что на 127 человек, или 4,0% меньше, чем за тот же период 2020 года. Коэффициент младенческой смертности в пересчете на год снизился до 4,3% против 4,4% по данным за тот же период 2020 года (на 2,3% меньше).

Снижение младенческой смертности по данным за семь месяцев 2021 года было менее существенным: число умерших в возрасте до 1 года сократилось на 92 человека, или 2,5% (3659 человек за январь-июль 2021 года против 3751 человек за тот же период 2020 года), коэффициент младенческой смертности остался на том же уровне – 4,4%.

Если же рассматривать Сибирский федеральный округ, то, согласно данным Росстата, из девяти регионов только в Хакасии и Туве произошёл рост младенческой смертности, в остальных субъектах наблюдается снижение.

Причем в Туве смертность младенцев выросла всего на 5,7%, тогда как в граничащей с нею и куда более богатой Хакасии - на дикие 41%!

Эти данные прямо указывают - гибель матерей и младенцев на совести главы и правительства Хакасии. Это из-за их ошибок, провалов и недоработок в республики появилось множество новых детских могилок.

Но депутаты Верховного Совета Хакасии, в том числе из крупнейшей фракции «Единой России»не только «утвердили», но и «одобрили» (!) это избиение младенцев. Только три человека голосовали против. Россия взрастила своих Иродов…

Чтобы гарантированно обеспечить такой «одобрямс», с депутатами, по инсайдерским данным, долго и активно работали не только вечный 82-летний спикер, единоросс Владимир Штыгашев, но и лидер фракции «ЕР» Светлана Могилина.

P.S. Федеральный источник, близкий к руководству «Единой России» сегодня сообщил: «Мы следим за действиями партийной фракции в Верховном Совете Республики Хакасия. С мест докладывают обо всех нюансах. Некоторые решения потребуют разбирательств. Пока речь не идёт об исключении кого-либо из рядов ЕР, вместе с тем, кадровый вопрос в регионе явно требует внимания».