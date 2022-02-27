Российские чиновники очнулись

Официальный призыв остановить войну поступило от депутата КПРФ Михаила Матвеева, одного из тех, кто голосовал за начало войны с Украиной.

Он заявил, что “голосовал за начало военной операции” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Тем не менее, то, что сейчас в Украине полномасштабная война для него стало шоком, ведь, по словам Матвеева, речи об этом не шло.

Естественно, что депутат КПРФ боится ответа путинского режима, который непременно последует. В тоже время, это говорит о том, что российские элиты начали терять свои деньги из-за сумасшествия кремлевского карлика, а это главный стимул для элит свергнуть Путина со своего поста.

25 февраля дети олигарха Абрамовича и пресс-секретаря Пескова выставили посты в социальную сеть – “нет войне”. Спустя некоторое время, пост дочери Пескова был удален. Но если вчера писало подрастающее поколение воров, то теперь начали говорить о катастрофе войны в Украине официальные представители правительства РФ. Не исключено, что в ближайшее время можно будет наблюдать призывы остановить войну от других членов оккупационного правительства. Раскол в ставке главы Кремля начался. Война в Украине это самоубийство для Путина, который за собой потянет Россию и всех россиян. У них было достаточно времени, чтобы свергнуть тирана, но они отмахнулись от этого, предпочтя жить под руководством бандита и вора с 90-х. Теперь будут пожинать плоды своего безразличия.