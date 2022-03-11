Российские части были разграблены еще до наступления на Украину

Стоит отметить, что армия в любой стране является в большей степени засекреченным сектором экономики. У рашистов - тем более. Никто не считает, сколько снарядов и патронов выстреливается на учениях, никто не может подтвердить или проверить, реально ли было модернизировано оружие. Все это контролируется исключительно армией, в которой, в случае с оккупантами, абсолютно все представители этого ведомства заинтересованы в получении незаконного заработка.

В связи с этим, глава НАПК Украины поблагодарил Сергея Шойгу “за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе”. Среди прочего, отмечались такие особенности экипировки рашистов:

- защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

- бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, надеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

- использование для передвижения личного состава автомобиля ЗИЛ-130.

Интересно, какой будет реакция в ставке рашистов? Ведь скрыть это от верхушки Кремля теперь будет сложно. Копии письма были отправлены в Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд по борьбе с коррупций. Вот так вот рашисты относятся сами к себе, отправляя на верную смерть сограждан, прикрываясь патриотическими лозунгами и хвастая на весь мир “новейшим вооружением” и “современными средствами защиты”.