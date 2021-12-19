Российская “труба” как способ манипулирования Кремлем

Владимир Зеленский посетил саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. Кроме прочего, он отметил, что российский политический проект «Северный поток-2» является серьезным инструментом в диалоге с РФ.

Президент также подчеркнул, что новый канцлер Германии Олаф Шольц, выразил желание открыть “открыть окно диалога с Путиным”: “Мне кажется, достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там, за окнами. Если канцлер спросил бы меня — мы-то давно соседи и хорошо знаем друг друга с коллегами из РФ — мы бы ему сказали, что там сначала надо выяснить, что там. Снег, дождь, рады ли тебе”, - прокомментировал высказывание Шольца Зеленский.

Президент Украины также отметил, что действия по «Северному потоку-2», в частности экономические санкции, находятся полностью в руках Европы. Возможное введение новых ограничений по проекту и даже разговор об этом, могут привлечь Путина к диалогу о выполнении «Минских договоренностей». В целом, это не только в интересах Украины, но и стран ЕС, ведь угроза безопасности, которая исходит от российского газопровода, в будущем может получить широчайший масштаб.