В последние несколько лет, Россия повсюду видит “врагов русофобов”, которые ведут свою деятельность против всех русских на планете и становятся угрозой для “русского мира”.

Несмотря на агрессию со стороны Кремля, в Украине до сих пор изучают русскую культуру, не используя враждебного вектора. Тем не менее, Россия решила, что на оккупированных ею территориях Украины необходимо все время напоминать местному населению о “тенях за спиной”.

Так, российское образование на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас тесно переплетено с “героями” НВФ (незаконные вооруженные формирования). Они приходят в школы и рассказывают о том, как они убивали “бандеровцев” на фронте, а также призывают молодое поколение, в будущем присоединится к НВФ.

Кроме “военно-патриотической” тематики, так называемая администрация ОРДЛО, намерена переучить 6000 преподавателей, чтобы они могли обучать детей по российским стандартам. Об этом говорит заместитель, так называемого правительства «ДНР», Владимир Антонов. По его словам, это необходимо сделать, потому, что “украинское министерство образование сошло с ума и детей теперь обучают новой, националистической истории, о том, что, якобы, существовали великие укры, которые выкопали море, придумали колесо” и т.д.

Российские СМИ всерьез одно время распространяли фейковые новости об украинской истории. Они говорили, что, якобы, историки в Украине рассказывают о “великих украх, которые выкопали Черное море, а горы Кавказа – это отвалы грунта, которые образовались в результате копания моря”. Основой этому послужило украинское юмористическое шоу, которое было использовано в российской пропаганде, а, так называемые, «ДНР» и «ЛНР» используют эту “утку” до сих пор, чтобы начать изучать науку по российскому стандарту.

Понятно, что это делается для формирования у детей российского мышления о “великих вождях прошлого и вожде настоящем, о героях, которые убивают всех подряд во имя русского мира”. К сожалению, после массового отупения населения российской пропагандой, украинцы на оккупированных территорий Донбасса с трудом будут воспринимать правдивые, задокументированные факты, которые идут вразрез с российской историей.