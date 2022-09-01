Российская пропаганда в бешенстве из-за ударов по Крыму

Стоит отметить, что украинское военное командование не отрицает и не подтверждает своего участия в нанесении ударов по российской военной инфраструктуре в Крыму. Кремлевские пропагандисты также не определились с тем, что же произошло на самом деле. В одних случаях – “головотяпство”, в других – “курение в неположенных местах”, в-третьих – “произвольная детонация боеприпасов”. Сторонние наблюдатели утверждают, что видели беспилотник, ракеты, а кто-то говорит об авиации. Так или иначе, постепенно и уверенно Украина продвигается все дальше и дальше по своей территории, уничтожая склады боеприпасов, командные пункты и центры обеспечения оккупантов.

Вероятно, в Кремле не ожидали ударов по Крыму. Об этом говорит, как слабая защита военных объектов, так и неопределенность версий российских пропагандистов, которые не нашли соответствующего раздела в своих методичках. В привычном стиле, они решили сместить внимание своей зомби-аудитории в другую сторону. Не придумав ничего лучше, пропагандисты раскритиковали одежду украинского президента Владимира Зеленского. Им “ужасно не понравилось”, что лидер страны встречается с иностранными партнерами в футболке. Таким образом, они хотят перенаправить гнев россиян, вызванный крупными тактическими поражениями российской армии, на Владимира Зеленского.

Подобная истерика пропагандистов не может не вызывать улыбку, ведь как бы они не старались, тысячи россиян несколько часов пребывают в очереди перед крымским мостом, чтобы покинуть оккупированную украинскую территорию. Вместо того, чтобы обсуждать внешний вид Зеленского, российские СМИ могли бы предупредить об опасности свой народ и ограничить передвижение по мосту, так как он является одной из основных целей ВСУ уже долгое время. Но России плевать на своих граждан. Вместо этого, их лучше обмануть, заявив, что “причин для паники нет” и поругать украинского президента за то, что во время войны, он не одевает пиджак с галстуком. К слову, в ближайшее время можно будет определить лояльные России западные СМИ, которые также подхватят эту, по настоящему, абсурдную тему.