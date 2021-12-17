Российская пропаганда против украинской системы здравоохранения

По словам заместителя министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Марии Карчевич, в последнее время появляется откровенно ложная информация о реформе электронных больничных и работе электронной системы здравоохранения: “Во всех материалах используются знакомые нарративы российского телевидения о том, что система не выдерживает, а люди вроде бы отказываются от получения услуг. Примечательно, что подобные месседжи публикуются группой пророссийских изданий. Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения”.

Россия ведет гибридную войну, а средства массовой информации являются одним из основных орудий в этом деле. Хуже всего, что украинцы верят в это. Особенно старшее поколение, которое привыкло доверять первой увиденной информации на экране любого устройства. Очень важно проверять полученную информацию, даже если она не вызывает сомнения. Более того, не стоит верить пророссийским СМИ, так как они вещают через призму Кремля, с нужными ему нарративами.

Правительство Украины не заинтересовано в уничтожении своих граждан, о чем свидетельствуют проведенные реформы и желание вступить в ЕС. Это знак, что страна является демократическим государство, а не тоталитарным, как Россия или Белоруссия. И поэтому система правления старается улучшить жизнь граждан, пусть иногда им кажется, что это не так.