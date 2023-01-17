Российская пропаганда придумала, что в Украине создается новая религия «бандеро-язычество»

Как ещё заставить убивать себе подобных?

Нужно придумать такой образ, который будет иметь человеческое подобие на епитеты к нему будут самые ужасные.

И теперь с помощью российской армии это нужно прекратить, потому что сатанисты наступают.

российская пропаганда продолжает придумывать для своей аудитории разные ужасы об Украине, в том числе в сфере религии. Очередной жемчуг рафинированного бреда был опубликован в «Комсомольской правде».

Название этого опуса, для обычного скрепно-православного россиянина, уже должно вызывать ужас: «Украина создает новую религию – бандеро-язычество».

Экспертом по религиозному вопросу в Украине выступил профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев и руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора.

Он заявил:

«Там в основе неоязычество. Причем вполне сатанинского характера. Так что если у них, не дай бог, все получится и они там лет 10-20 еще протянут, то у них будет эзотерический нацизм. Христианство вытесняют из элит».

Этот «эксперт» таким образом реагировал на ПЦУ, называл эту церковь «раскольниками», «сектой».

Рассказывал о якобы гонениях в Украине на УПЦ мп. Силантьев заявил, что россия должна это быстро прекратить. А пропагандисты добавили, что с помощью русской армии.

Достаточно показательно, что российско-православные эксперты не видят, как по центральным каналам рф, в прайм-таймах транслируются шаманские обряды. Шаманы - язычники и эти язычники делают прогнозы для российских элит, чиновников и транслируют свой бред на всю российскую вату.

Вообще в рф Романа Силантьева считают исламофобом. В 2005 году Совет муфтиев россии официально обвинил Силантьева в искажении фактов в его книгах об исламе.

Кроме того, Силантьев уже заявлял, что россия воюет в Украине с сатанистами.

Все это направлено на обоснование перед россиянами новой мобилизационной волны. Вот так московские царки дурят свой народ и зомбируют новое "мясо" на войну.