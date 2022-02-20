Российская пропаганда использует украинские материалы в своих целях

19 февраля, журналисты побывали в здании разрушенного детского сада в Станице Луганской. Во время снятия видеоматриала, были слышны звуки выстрелов и разрывы снарядов вдалеке. После публикации видео, спустя несколько минут российские пропагандисты удалили водяные знаки материала «ГП МПИУ» и представили сюжет от своего имени. При этом, в подписи к видео утверждалось, что огонь ведет украинская сторона и стреляют прямо из здания детского сада.

Несмотря на то, что звуки стрельбы звучали далеко, пропагандисты, удалив отметки украинского издательства, не дали возможности своим зрителям обратиться к первоисточнику видео. Таким образом, агрессор переворачивает информацию с ног на голову, зомбируя свое население, выставляя Россию и подконтрольных им террористов в виде жертв. Люди не способные думать и анализировать самостоятельно, наиболее подвержены действию дезинформации.