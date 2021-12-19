Российская морская провокация

Очередная дезинформация со стороны ФСБ РФ и Кремля в целом. Военно-морские силы России сообщили, что в сторону Керченского пролива двигался украинский военный корабль «Донбасс» и не реагировал на радиосообщения.

В минобороны Украины тут же дали опровержение этой информации. Алексей Резников заявил, что это очередная дезинформация со стороны России. Корабль Донбасс движется на базу.

Россиян смутил тот факт, что украинский корабль вообще находился в поле их зрения. Однако Азовское море Украина, к несчастью, делит с Россией и имеет такое же право использовать его, как и страна агрессор. Любые заявления Кремля об украинских маневрах внутри моря не имеют смысла, так как не несут под собой юридического основания. Украинские корабли точно также могут пересекать и Керченский пролив, так как имеют на это право.