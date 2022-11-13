Российская могилизация продолжается

11:14 13 ноября Киев, Украина

Житель Уфы сообщил журналистам, что ему позвонили из военкомата уже после оглашения Путиным об окончании мобилизации и приказали явиться в военкомат. Уже на месте россиянину вручили повестку, где было сказано прибыть в пункт сбора 17 ноября.

Реальные цифры мобилизованных не совпадают с планами Минобороны РФ набрать 300 тыс. новобранцев. Многие, так называемые, “новобранцы” это контрактники, которые на момент начала мобилизации находились в Украине. У них должен был закончиться контракт, однако их насильно заставили его продлить, либо они самостоятельно это сделали.

Кроме того, за первые 40 дней стало известно о сотнях погибших, раненых и попавших в плен мобилизованных. Ряды оккупантов редеют, не успевая заполняться на 100%.

Естественно, что в таких условиях, ни о каком прекращении мобилизации в России не может быть и речи, только если Путин не решил прекратить войну. Вероятно, объявлением о завершении кампании по набору свежего пушечного мяса, стала политическая составляющая, а также начавшийся набор осеннего призыва.

Во-первых, даже зомбированное население РФ негативно восприняло новость о мобилизации, и кто смог – сбежал. Во-вторых, призыв на срочную службу влечет за собой усиление нагрузки на, и без того ни на что не способную инфраструктуру Минобороны агрессора.

В любом случае, могилизация в России продолжится до последнего человека, включая женщин, детей из «Юнармии», а также стариков и инвалидов, несмотря на россказни говорящих голов Кремля.