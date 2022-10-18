Российская могилизация идет полным ходом

09:23 18 октября Киев, Украина

Мобилизованные из Челябинской области погибли, в количестве пяти штук, при неназванных обстоятельствах в Украине. Очевидно, что они не прошли никакой подготовки и были брошены умирать, как ранее предполагалось, с единственной целью – заполнить потери личного состава на фронте.

Что характерно, могилизация россиян происходит и в самой России. Лишь по опубликованным данным, более 10-ти человек умерло в учебных частях, после призыва их по повестке. Это как инсульты, сердечные приступы, так и отравление алкоголем и передозировка наркотиками.

Но, что самое интересное, россиянам начали разносить повестки по домам, оставляя их в дверях квартир и почтовых ящиках. То есть, эти бумажки теперь можно просто выкинуть. Это значит, что Кремлю не удастся не то, что 300 тыс. мобилизовать, а хотя бы больше 100 тыс. насобирать бы, не говоря уже о миллионом пополнении. При этом Минобороны, как всегда, отчитается Путину о призыве, чуть ли не всего населения РФ.

Весь этот фарс с мобилизацией очередной ход пропаганды по запугиванию и деморализации противника, такой же “успешный”, как и вся российская армия. В действительности – это нестандартная могилизация собственного населения.