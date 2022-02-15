Российская медиа-истерия

Россия запретила деятельность и закрыла официальное представительство в Москве немецкого независимого СМИ «Deutsche Welle». Это произошло после того, как Германия отказала в аккредитации российского пропагандистского телеканала «Russia Today».

Очевидно, что RT, подконтрольный Кремлю телеканал, транслировал материалы пропагандистской направленности. Это значит, что новостная информация телеканала всегда искажена, не соответствует действительности или не имеет компетентных, авторитетных источников.

Поэтому нельзя сравнивать DW и RT , так как немецкая газета не является провластным СМИ. Действия Кремля, как и в случае с выгоном иностранных дипломатов в отместку странам, которые выгнали российских шпионов, больше напоминает истерию.

RT представляет собой, своего рода, пропагандистское оружие, которое Россия создавала и продвигала в тех странах, в которых только могла. Большая диаспора в Германии, потребляющая информацию из этого ресурса, могла представлять лояльную силу по отношению к Кремлю. Однако теперь, люди постепенно придут в себя, когда лишаться “зомбирующего” федерального телеканала.