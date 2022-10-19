Российская армия будет уничтожена

21:15 18 октября Киев, Украина

Шантаж Путина нанести ядерный удар по Украине остается всего лишь шантажом. Тем не менее, очевидно, что бункерный загнан в угол, поэтому вероятность применения оружия массового поражения повышается. На данный момент он выставляет себя посмешищем, при любом удобно случае угрожая “ударить по центрам принятия решений” и каждый раз этого не делая. Пожалуй, Украина, ВСУ и Запад перешли все “красные линии”, которые начертил Путин, однако ядерного удара все нет и нет. Это создает напряжение среди зомбированных и рано или поздно окончательно дискредитирует чекиста в их глазах. Чтобы этого недопустить, бункерный дед все же может пойти на фатальный для себя шаг.

Понимая всю опасность ситуации, Запад выступил с предупреждениями, а в некоторых случаях, с угрозами Кремлю. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: “Есть ядерная угроза и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть ясно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также. Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но столь мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена”. Теперь ясно, в том случае если чекист все же решится использовать оружие массового поражения в Украине, НАТО вступить в войну. А этого, по всей видимости, Путин боится больше ответного ядерного удара по России.

Дело в том, что кроме уничтожения армии оккупантов на территории Украины, в РФ также произойдет долгая череда диверсий на военных объектах. Но, что самое опасное для Путина, срок его жизни пойдет на часы, ведь разведчики США находятся в непосредственной близости от чекиста и постоянно сливают данные о будущих шагах маразматичного деда. Российский ядерный удар – последняя эксалация, которую сможет совершить Путин.