11:18 07 февраля Киев, Украина

В 2018 году Путин повысил пенсионный возраст. Как это обычно бывает – хозяин Кремля сначала пообещал, что никто пенсионный возраст повышать не будет, а затем лично подписал указ. Как бы там ни было, 2023 год станет первым в истории России, когда никто из россиян не выйдет на пенсию. Также, на отдых не выйдут и в 2025 году, и в 2027-м.

Удивительно, как это вообще в Кремле не приняли закон пожизненного использования труда “холопов” за еду. Наверное, единственная причина тому – выборы. Ведь именно среди пансионеров отмечается наивысший уровень поддержки Путина и его партии «Единая Россия».

В остальном, от нетрудоспособных людей стараются избавиться, как только можно. Для них и государственные больницы “повышенного комфорта” для этого предусмотрены и контейнеры с просроченной едой около магазинов и пенсии ниже 100 долларов в месяц. И все равно, телевизионная пропаганда делает все, чтобы пенсионеры были убеждены – «Россия – лучшая в мире страна, а Путин - лучший в мире президент».