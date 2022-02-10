Россия продолжает информационную войну против Украины

15:01 21 Сентябрь Киев, Украина

В Украине с 21 сентября стартовали военные учения «Объединенные усилия – 2020». Командно-штабные учения созданы для выполнения стратегических задач в многонациональной среде (британцы, американцы) по стандартам НАТО.

С учётом того, что украинские учения проходят в ответ на российский «Кавказ-2020», в котором открыто работают по полномасштабному вторжению вооруженных сил России в Украину, РФ попытается дискредитировать военные учения в Украине и доказать, что они несут вред, в первую очередь, населению Украины.

Какие тезисы будут использовать силы информационно-психологических диверсий РФ?

В первую очередь снижение уровня и значения событий, а также происходящего, в ответ на Кавказ-2020, используя комплекс фейков и дезинформации, среди которых:

насилие и надругательство над мирными жителями (апробировано в Балтии);

загрязнение окружающей среды, включая потерю опасных боеприпасов;

вспышка эпидемии, которую скрывают;

авария боевой техники и гибель солдат;

усиление опасности военного вторжения России и / или ′′угрозы навсегда испортить отношения′′ с Россией (главный тезис ′′ Украина как плацдарм для удара по России′′).

недовольство местного населения по любому поводу, включая выдуманные проблемы для местного бизнеса и «осложнения» транспортного сообщения в регионе;

торговля оружием, наркотиками и алкоголем;

конфликты с местным населением на религиозно-бытовой почве;

ущерб местной инфраструктуре, дорогам (вспоминаем массовые организованные истерики из-за «повреждения асфальта на Крещатике» во время военного парада).

Это короткий прогноз тем, которые находятся в арсенале российских сил информационно-психологических операций, и которые уже неоднократно применялись как в Украине, так и в некоторых постсоветских странах Евросоюза.