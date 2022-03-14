Російська стратегія – обман!

Российские СМИ активно продвигают кремлевскую пропаганду. Так, одними из постоянных нарративов, которые регулярно продвигает российская пропаганда являются следующие: «незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства»; «Украина - фашистское государство»; дискредитация украинских Вооруженных сил; роль Запада в событиях в Украине. Понятно, что с определенным периодом все эти месседжи обновляют содержательный акцент и наполнения.

Экстремизм и национализм в Украине является одной из самых распространенных тем, которую продвигают российские СМИ. Для этой тематики Кремль активно использует манипуляцию, дезинформацию и фейковых информацию.

Так, недавно Путин прокомментировал законопроект В.Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины и сравнил его с «практикой нацистской Германии». Президент Украины в свою очередь напомнил, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма.

Кремлевская пропаганда и дезинформация, которые распространяются против Украины с политическими и военными целями, направленные на дискредитацию проевропейской и прозападной позиции Украины и евромайдан, обвинения Украины в причастности к организации белорусских протестов.

Одной из нарратив кремля является дискредитация действующей власти Украины, поэтому они пытаются посеять в головах украинский мнение, что «слуги народа» во главе со своим лидером могут выполнять возложенных на них задач - укреплять экономику и вооруженные силы, лелеять науку и культуру, создавать политическую нацию .

Кремлевская пропаганда распространяет месседжи о зависимости В.Зеленского от США и МВФ, называют президента Украины и его окружения некомпетентными, а результаты их работы - провальными. Но почему-то российские медиа забывают рассказывать о том, что Украина лучше России удается бороться с Коронавирусная пандемией, а количество больных и умерших здесь на порядок меньше, чем в России. Зато сравнивают Зеленского с Порошенко и называют «плохой копией Порошенко» отмечают, что он поддерживает притеснения русскоязычных украинский и поддерживает продолжение войны в Донбассе.

Российские СМИ преувеличивают неудачи и ошибки украинского президента, замалчивают успехи и называют его зависимым от Запада. Дискредитация и унижения В.Зеленского - главное направление пропагандистских усилий пророссийских СМИ. Кремлевские СМИ нападая на Зеленского пытаются отвлечь внимание аудитории от внутренних российских проблем, например таких, как борьба с Коронавирусная пандемией.