Риски для энергетической отрасли из-за мобилизации

11:44 06 сентября Киев, Украина

Вскоре новый отопительный сезон и боюсь, что сейчас ситуация даже сложнее, чем в прошлом году.

Затруднения с энергетикой уже начались, нагрузка на атомные и тепловые электростанции огромна, а работать некому. На объектах критической инфраструктуры крайне нужны квалифицированные специалисты, однако получить работу они теперь могут только, если они состоят на военном учете. Желающих работать на таких условиях становится гораздо меньше. К тому же работодатели теперь набирают не опытных специалистов, а преимущественно женщин и непригодных для службы мужчин.. Одновременно с этим участились случаи мобилизации военнообязанных специалистов, ранее внесенных в списки для предоставления "брони".

Недавно в сети появилось обращение к председателю Винницкой областной военной администрации Сергею Борзову, в котором директор ДТЭК Ладыжинская ТЭС просит предоставить отсрочку от военной службы военнообязанным сотрудникам.

Все указывает на то, что следует ожидать больших проблем с энергетикой.. При этом элиты (олигархи, чиновники и т.п.), если вспомнить прошлую зиму с веерными отключениями электроэнергии и одновременно с курортами, развлекательными заведениями и правительственными кварталами, где свет не выключался, вероятно опять отнюдь не заметят возникших трудностей. К сожалению, об обычных людях никто не думает.