РФ вооружает НВФ

Из разведданных следует, что Россия увеличила поставки оружия, военной техники и живой силы в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Среди прочего, НВФ получили от Кремля средства радиоэлектронной борьбы, БПЛА и горючее.

“Также для скрытого снабжения имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые “гуманитарные конвои”. В то же время Россией значительно увеличена поставка к соединениям и частям оккупационных войск боевых бронированных машин - как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях” – заявили в Министерстве обороны Украины.

Россия продолжает снабжать НВФ оружием и живой силой. Наемники из РФ и регулярные кадровые офицеры стягиваются на оккупированные территории. Разговоры с Западом не привели к тому, что Путин начал деэскалацию. Неужели действия РФ не заслуживают ответных действий со стороны США и ЕС? Вооружение незаконных военных формирований государством уже является международным преступлением, а с учетом возможного масштабного вторжения России в Украину меры должны приниматься молниеносно. Большая политика может привести к многотысячным жертвам.