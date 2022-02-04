РФ СНОВА ПЛАНИРУЕТ АННЕКСИРОВАТЬ АРМЕНИЮ.

Для армянских патриотов близится смутное время. На фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром, военными и оппозицией кремлёвская пропаганда начала активно готовить общественное мнение обеих стран к интеграции Армении в состав союзного государства РФ и Беларуси. Многочисленные «эксперты» упражняются в составлении наиболее убедительных словесных формулировок и поиска нужных аргументов. Параллельно, с целью силового аргумента реализации этого сценария, на юге Армении вооруженные силы РФ уже создали два дополнительных военных опорных пункта в усиление основной военной базы которая дислоцируется в Гюмри с 1995 года и насчитывает около 4 тыс. человек.

Пропагандисты навязывают армянскому народу мнение, что Армения — это страна со слабой экономикой которая полностью окружена врагами. По их мнению, очевидно, что не о какой самостоятельной политики не может идти и речи, страну просто растерзают сильные соперники в виде Турции и Азербайджана. Единственный друг Армении — это Россия.

Вот лишь несколько тезисов которые должны подготовить общественное мнение к будущей аннексии РФ территории Республики Армения:

«В основу дальнейшего упрочения безопасности РА должна быть положена тщательно проработанная система по вхождению Республики Армения в Союзное государство России и Белоруссии. Именно в этом и есть единственное условие сохранения независимости и суверенитета армянской государственности – единственного надёжного гаранта существования Республики Армения.» - заявил председатель армянской партии «Национальное Единение» А. Гегамя́н

Ему в унисон вещает еще один "эксперт" -

«Считаю, что одним из главных приоритетов будущего правительства Армении должно стать вхождение нашей республики в Союзное государство России и Белоруссии. Это позволит обеспечивать физическую безопасность граждан Армении и поможет развитию экономики страны», — подчеркнул член Евразийского экспертного клуба Г. Баласанян в ходе проведения круглого стола «Актуальные вопросы армяно-российского стратегического союза перед лицом угроз и вызовов современности».

Надо отметить, что с 1992 года Армения является членом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который в настоящее время объединяет также Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Россию.

Формально целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых отдаётся политическим средствам.

По факту страны-члены ОДКБ постоянно находятся в зоне риска потери суверенитета и территориальной целостности в результате политических интриг РФ как ключевого игрока ОДКБ.

К примеру. Россия уже трижды преднамеренно подставила Армению. Сначала продав за 100 миллионов американских долларов дивизион ОТРК «Искандер-Э», укомплектованный дефектными ракетами, а после заставив публично солгать армянского премьер-министр.

Предыстория военно-политического маразма детально изложена в предыдущей публикации «Искандергейт» или история о том, как РФ трижды подставила Армению».

Вся эта история должна быть внимательно изучена и принята во внимания не только странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности, но также и остальными партнёрами в сфере ВТС, которым РФ продаёт излишки своего «передового» вооружения. Они морально должны быть готовы к тому, что в решающий момент закупленное втридорога оружие не сможет выполнить свою первоочередную задачу и виноватыми будут только сами покупатели.

Единственной возможностью для стран, которые находятся в сфере геополитических интересов РФ является их присоединение к НАТО - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. В соответствии с уставными документами Альянса, главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств. НАТО придерживается общих для Альянса ценностей демократии, свободы личности, верховенства права и мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе. Основополагающим принципом Альянса является общность взглядов между североамериканскими и европейскими членами НАТО, которые разделяют одинаковые ценности и интересы и преданные делу сохранения демократических принципов, делает нераздельной безопасности Европы и Северной Америки. Альянс стоит на защите своих стран-членов от угрозы агрессии: главным военно-политическим принципом организации является система коллективной безопасности, то есть общих организованных действий всех ее членов в ответ на нападение извне.