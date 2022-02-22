РФ пытается легализовать аннексированный Крым, используя конфликт в Карабахе

20:23 29 Сентябрь Киев, Украина

Коллаборант и аферист Руслан Бальбека из Единой России, предложил создать на территории оккупированного Крыма "переговорную площадку" для решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.



Согласно озвученным «депутатом» тезисам, РФ готова устроить «переговорный пункт» между Баку и Ереваном в оккупированном и милитаризированном Крыму. Такие информационные провокации являются частью политики российского режима в убеждении мирового сообщества, что «сила правит миром», о возврате к сферам влияния в обход международного права.



/>Россия не первый год пытается легитимировать попытку аннексии и оккупацию полуострова. В ход идут и структуры «друзей Крыма», продвигающие идеи «российских реалий полуострова», «общественные трибуналы» созданы для политико-правовой пропаганды, «партизанские» вояжи «депутатов» и «чиновников» из Симферополя в международные инстанции, уголовные преследования крымского населения и общественных деятелей, фиктивная экономическая деятельность на полуострове, отмывание украденных в Крыму денег через «прачечные Путина» по всему миру и многое другое.





Подобными провокациями Кремль желает с одной стороны обрести для себя, пусть и ненадолго, статус «миротворца», а с другой – сделать нереальным процесс достижения реальных договоренностей между враждующими сторонами. Ведь и в Баку и в Ереване понимают, что «крымские переговоры» возможны исключительно под давлением международных крымских санкций, и условиях полной изоляции под контролем российских спецслужб и военных.

Таким образом, Россия продвигает «переговорный формат», изначально не жизнеспособный и не правомочный, но при этом интересный россиянам как для продвижения идеи «русского Крыма» в своей зарубежной пропаганде, так и для искусственного раскола официальных Баку и Киева.



С 1992 года РФ делает все, чтоб карабахским вопросом не занимался никто, кроме россиян. Тогда российские спецслужбы провели операцию сначала по поддержке миротворческих намерений Тегерана, чтобы исключить Турцию из стран возможных переговорщиков, а после россияне дискредировали «мирные инициативы Ирана», дабы вообще исключить возможное появление третьей силы в данной сфере интересов. Усилия Ирана тогда были подорваны взятием армянскими силами города Шуши, где располагался главный опорный пункт Вооруженных Сил Азербайджана. Дипломатический «провал» в 1992 году Ирана не забыла ни одна из сторон конфликта, а сам Тегеран выработал собственное отношение к конфликту на своих северных границах.





Впоследствии именно Россия втайне пролоббировала институт сопредседательства Минской группы с участием России, Франции и США без роли собственно Ирана и тем более Турции. России нужен был непосредственный контакт и контроль над всеми сторонами конфликта, и она его получила без привязки к конкретным странам и посредникам, оставляя за собой исключительное право на разжигание войны на Южном Кавказе.

Характерно, что предложения Ирана к урегулированию конфликта состояло в мирном разведении сторон на основе международного права. В то же время для Москвы прекращение войны влекло проблемы с поставками вооружения, усложняло провокации в регионе. В то время как Кремль, разжигая конфликт, получал преференции «миротворца». Есть мнение, что тогда, 7 мая 1992 года, в иранской столице после подписания Совместного заявления глав государств трех заинтересованных сторон именно Москва дезавуировала авторитет специального представителя президента Ирана Махмуда Ваези. Впоследствии подобная практика российских спецслужб будет системно применяться в рамках иных международных конфликтов в частности на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером и членами миссии ОБСЕ.



Номинальная роль «миротворца России» была исполнена. Под давлением обстоятельств Иран соглашается с Россией, что присутствие российских пограничников в армянском Мегри, на границе с Ираном «соответствует его интересам». А в ХХІ веке ситуация для исламского государства усложнилась. Теперь, «замкнутый в себе» санкциями, в 2015 году Иран соглашается на подписание соглашения о военном сотрудничестве с Москвой. Тогда же Кремль интегрирует Иран в расширенное сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности.





В 2019 году Тегеран подписал меморандум о расширении военного сотрудничества с Москвой, ставший являющийся поворотным моментом во влиянии РФ на региональную стабильность, в том числе на контроль за развитием ситуации вокруг карабахского конфликта. Очевидно, что «под началом» России, Баку и Ереван не могут урегулировать территориальные разногласия на протяжении трех десятков лет.

В этой связи, предложение крымских коллаборантов должны восприниматься не чем иным как попыткой, на горе азербайджанцев и армян в очередной раз заявить об идее «российского Крыма». Понятно, что ничего общего с миротворчеством эти «новации» не имеют, а посему их ждет судьба быть забытыми и нереализованными. В то же время, как отмечают эксперты «АРК», присутствие российских войск и пограничников в Армении ничем не гарантировало подконтрольным этой стране территориям безопасность, о чем свидетельствуют события сентября 2020 года. И единственным предложением помощи от страны, тридцать лет эксплуатировавшей интересы Армении ради собственных, стали заявления «крымских депутатов».



То что обе стороны конфликта на самом деле адекватно оценивают роль России как «миротворца», свидетельствует их позиция, нацеленная в первую очередь на западные страны, а также на структуры ООН и Совета Европы. Ранее например, в Европейский суд по правам человека попадали и успешно разрешались им индивидуальные жалобы по вопросам карабахского конфликта («Чирагов та другие против Армении», «Саргсян против Азербайджана»).





А теперь, 27 сентября 2020 года Армения обратилась в Страсбург с просьбой принять неотложные меры против Азербайджана согласно статье 39 Регламента Суда. В этом деле 42521/20 Ереван требует Суд обязать Азербайджан «прекратить военные атаки против мирного населения по линии разграничения с вооруженными силами Армении и Арцаха, прекратить неизбирательные нападения, прекратить использование в качестве военных целей гражданское население, гражданские объекты и поселения».

Очевидно, что Ереван в данном вопросе формально следует путем Украины, которая в 2014 году подала по 39 статье запрос в Европейский суд против РФ в условиях стремительной оккупации Крыма. Тогда у Страсбурга просили потребовать от РФ воздержаться от шагов, угрожающих жизни и здоровью населения на территории Украины. 14 марта 2014 года Европейский суд призвал в деле 20958/14 одновременно оба государства-участника конфликта воздержаться от любых шагов, включая военные действия, которые могут нарушить права гражданского населения, в том числе – право на жизнь и недопустимость пыток.



В то же время нынешнее заявление Еревана, в отличие от указанного украинского, касается событий за пределами страны-заявителя, и требует от Страсбурга чуть ли признать «Арцах» участником конфликта. Как отмечают эксперты «АРК» тем самым Европейский суд пытаются втянуть более в вопросы войны и мира, чем собственно в ситуацию защиты прав человека.



Впрочем, хотя реакция Страсбурга по заявлению Еревана еще неизвестна сам факт обращения участников конфликта в цивилизованные международные учреждения, а не к российским «посредникам» весьма характерен.