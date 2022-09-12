РФ и КНДР сближаются

По данным американской разведки, агрессор закупил миллионы снарядов и ракет малой дальности у Северной Кореи. Кроме того, упоминается об артиллерийских установках. Эта новость не только подтверждает нарушение традиционных путей покупки оружия Россией, но и, к сожалению, создает новые проблемы для украинских военных.

Безусловно, прямая связь российского диктатора с диктатором корейским говорит о том, насколько низко пала РФ. В тоже время, КНДР – не Россия, по крайней мере, в военном плане. Это полностью милитаризированная страна, которая представляет из себя одну огромную армию. Их военная техника уже проходила испытания в реальных войнах, начиная с войны против Южной Кореи и заканчивая поле поздними конфликтами на Ближнем востоке. Корейская артиллерия показала высокую точность.

Несмотря на то, что эта страна много лет находится под западными санкциями, при негласной поддержке Китая, КНДР сумела обзавестись серьезной военной техникой, которая показала себя куда лучше российской и уж тем более советской.

Кроме того, ранее уже озвучивалась новость о возможной отправке северокорейцев на войну в Украину. Не исключено, что какая-то часть может быть отправлена вместе с вооружением.

Это определенно усложняет работу ВСУ. Но обращение Кремля за оружием в КНДР также показывает, что Россия не в состоянии самостоятельно восполнять свои запасы военной техники и, что самое главное, боеприпасов. Путин продолжает себя позорить, но вместе с тем отнимать жизни сотен украинцев. Так или иначе, Украина рано или поздно повергнет диктатора.