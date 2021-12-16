РФ будет активно вмешиваться в выборы в США

13:20 29 Июль Киев, Украина

РФ будет играть на внутренних противоречиях США , углублять раскол общества с целью вмешательства в процесс президентских выборов. При этом направления "мероприятий", которые проводятся на территории США определяют и курируют спецслужбы Российской Федерации.

Такое мнение у аналитика Ксении Кирилловой из The Jamestown Foundation (американская неправительственная исследовательская организация, - ред.)

"РФ активно будет вмешиваться в выборы в США, для начала силы направят на разжигание страхов. Страх перед протестами, тем более там есть чего бояться. И при том не только перед нестабильностью на улицах, а страх перед тем, как стихийно создается новая социальная реальность, как из хаоса создаются новые социальные нормы. Нормы, которых начинают бояться «белые» американцы по типу – «если на меня нападет темнокожий, меня не будут защищать?» или «его возьмут на работу из-за цвета кожи, а меня не возьмут?», а это нормальный естественный страх, ведь очень странные процессы создаются из хаоса.

Проблема в США в наличии множества внутренних проблем и внешнему противнику нужно только подсветить их и показать – очень серьезные по-настоящему внутренние проблемы. И в этом предвыборном ажиотаже проблема еще в том, что сами американские элиты не заинтересованы в том, чтобы объединить общество и сами идут на раскол общества. Россия предпочла бы Трампа, они этого не скрывают, но работать они все равно будут с двух сторон на усиление непримиримости раскола, для максимальной хаотизации. Если элиты будут работать на объединение общества и перестанут демонизировать друг друга, будет шанс. Россия ничего не может создать с нуля, они используют те проблемы и противоречия, которые есть.



За различные направления вмешательства в американскую внутреннюю политику отвечают разные российские спецслужбы. Касательно кибератак – это сфера деятельности Главного разведывательного управления, за пропаганду отвечают люди Пригожина и известная фабрика троллей, ее соответствующие подразделения, и какие-то вещи курирует ФСБ. Агентура внутри РФ, которая контактирует с американцами и что-то передает, работа с диаспорой в дальнем зарубежье – это тоже полномочия ФСБ России. Служба внешней разведки, в свою очередь, собирает информацию о всех политических процессах, которые можно использовать в дезинформационном контенте" – аналитик Ксения Киррилова.