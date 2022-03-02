18:46 07 Октябрь Киев, Украина

Политики не брезгуют никакими способами, чтобы заполучить голоса избирателей на Местных выборах-2020.

Одними из распространенных на постсоветском пространстве инструментов для манипулирования общественным мнением является "безальтернативные" социологические опросы и черный пиар, рассказал политолог Виктор Таран.

"Черный пиар и безальтернативные результаты социологических опросов - это не украинское ноу-хау, его используют активно и в России, и во многих странах постсоветского пространства для формирования так называемого "формирующего опроса". То есть такими псевдоопросами пытаются сформировать у избирателя ту или иную мысль. А также формируют безальтернативное мнению о победе того или иного кандидата", - рассказал политолог.

Виктор Таран считает, что "социологическими" войнами в основном злоупотребляют на постсоветском пространстве, так как в этих странах не развит институт репутации, тогда как на Западе социологические фирмы существуют несколько десятков лет, имеют соответствующее реноме и не допускают подобных вброс.