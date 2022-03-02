Результаты соцопросов - рычаг влияния на избирателей
18:46 07 Октябрь Киев, Украина
Политики не брезгуют никакими способами, чтобы заполучить голоса избирателей на Местных выборах-2020.
Одними из распространенных на постсоветском пространстве инструментов для манипулирования общественным мнением является "безальтернативные" социологические опросы и черный пиар, рассказал политолог
Виктор Таран.
"Черный пиар и безальтернативные результаты социологических опросов - это не украинское ноу-хау, его используют активно и в России, и во многих странах постсоветского пространства для формирования так называемого "формирующего опроса". То есть такими псевдоопросами пытаются сформировать у избирателя ту или иную мысль. А также формируют безальтернативное мнению о победе того или иного кандидата", - рассказал политолог.
Виктор Таран считает, что "социологическими" войнами в основном злоупотребляют на постсоветском пространстве, так как в этих странах не развит институт репутации, тогда как на Западе социологические фирмы существуют несколько десятков лет, имеют соответствующее реноме и не допускают подобных вброс.
"Самое печальное то, что социологические опросы действительно влияют на мнение избирателя. Отрывают, например, видят что в Атрошенко (городской глава Чернигова - ред.) - 60%, и у людей возникает чувство апатии, страха и безальтернативности. А это три эмоциональных точки, куда бьют политтехнологи. Эти эмоции должны вызывать политтехнологи, которые хотят оставить действующую власть, у избирателя. И они это активно делают, конечно", - рассказал Таран.
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