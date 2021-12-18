Резников: Великобритания И США могли бы участвовать в переговорах по Донбассу

Алексей Резников полагает, что следует изменить формат переговоров по Крыму и Донбассу, в частности, он предлагает расширить круг стран-участниц и ввести в состав переговорной группы США и Великобританию.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил в одном из своих интервью.
По его словам, нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос Крыма.
Он также сказал о том, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать обновление Минских соглашений по тем условиям, которые будет «нереально выполнить».
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