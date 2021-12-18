Резников: Великобритания И США могли бы участвовать в переговорах по Донбассу

Алексей Резников полагает, что следует изменить формат переговоров по Крыму и Донбассу, в частности, он предлагает расширить круг стран-участниц и ввести в состав переговорной группы США и Великобританию.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил в одном из своих интервью.

«Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно», — отметил Резников.

По его словам, нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос Крыма.

Он также сказал о том, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать обновление Минских соглашений по тем условиям, которые будет «нереально выполнить».