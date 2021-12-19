Резников потребовал решительных действий от стран НАТО

По словам нового министра обороны Украины Алексея Резникова, страна уже сейчас нуждается в более решительной поддержке западных стран, так как позже, уже может быть слишком поздно.

Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны снабдить Украину дополнительными зенитными орудиями, современными боевыми самолетами и военно-морскими судами, а также системами радиоэлектронного подавления.

Кроме того, министр обороны Украины предложил разместить иностранных военных на позициях воинов ВСУ: “У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове. Вместе с парнями из Соединенного Королевства, с парнями из США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим знаком для русских”.

Алексей Резников начал более жесткий диалог с Западом. К сожалению, это необходимо, так как до него, все только просили и просили, но никто не мог продемонстрировать насколько необходимо Украине помощь Запада и насколько Запад нуждается в сдерживании Украиной РФ.

Министр обороны прав. Присутствие военных этих трех стран могли бы предотвратить всяческую эскалацию со стороны России. Оружие и оборудование это все хорошо, однако оно необходимо в случае войны, чтобы побеждать на поле боя. Резников же предложил дополнительный и пожалуй, самый весомый, после ядерного оружия, фактор сдерживания на данный момент. Россия бы не посмела напасть Украину, если бы ее территорию защищали представители стран НАТО.