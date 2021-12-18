Резников о Донбассе: «Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25»

По мнению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, возвращение Донбасса под контроль Украины может занять четверть века.

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго", – сказал он.

По его словам, даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

"Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, – эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", – пояснил он.

Резников утверждает, что в ОРДЛО даже некоторые молодые люди скучают по Советскому союзу, хотя и не жили в нем.

"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", – отметил министр.

Отметим, накануне заявление Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений в России восприняли как отказ от всех договоренностей и потребовали от Киева объяснений.

Сам Резников позже пояснил, что минские соглашения могут менять только лидеры нормандской четверки.