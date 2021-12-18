Резников назвал эффективным совместный с РФ контроль за прекращением огня

11:35 29 Июль Киев, Украина

Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил об эффективности совместного с РФ контроля за прекращением огня.

«У нас есть надежда, что будет возобновлена работа СЦКК [Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня — прим. ред] и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает», — рассказал Резников.

Возврат России в СЦКК позволит двигаться в сторону постоянного режима тишины и деэскалации, считает он.

По словам вице-премьера, российская сторона не отказывается от участия в СЦКК, но выдвигает требования, которые обговариваются. Резников заявил, что существует дипломатический путь, который позволяет офицерам российской армии работать в СЦКК.