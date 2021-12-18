Резников назвал эффективным совместный с РФ контроль за прекращением огня

Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил об эффективности совместного с РФ контроля за прекращением огня.
Возврат России в СЦКК позволит двигаться в сторону постоянного режима тишины и деэскалации, считает он.
По словам вице-премьера, российская сторона не отказывается от участия в СЦКК, но выдвигает требования, которые обговариваются. Резников заявил, что существует дипломатический путь, который позволяет офицерам российской армии работать в СЦКК.
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