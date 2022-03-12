Режим тишины используется Россией для шантажа

21:10 16 октября Киев, Украина

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что договоренности о прекращении огня остаются в силе, хоть мы и наблюдаем ежедневно нарушения со стороны противника.

По его мнению, режим тишины, хоть и снижает интенсивность боевых действий, используется Россией для шантажа украинской власти.

«Устойчивого режима тишины, как такового у нас и не было. За это время у нас все равно звучали выстрелы, хотя интенсивность действительно уменьшилась и это - факт. За это время уменьшилось количество погибших. То есть, с точки сохранения жизни, режим тишины приносит определенную пользу. Можно ли это считать действенным механизмом на перспективу? Пожалуй, нет», - сказал Мусиенко.

Мусиенко добавил, что несмотря на снижение интенсивности боевых действий на линии фронта, режим тишины используется в политических целях не в пользу Украины.

«Даже президент откровенно говорит, что не знает, сколько еще это может продолжаться. Проблема в том, что президент России давит на Украину, используя эту ситуацию в контексте организации дальнейших переговоров, как в формате ТКГ, так и в Нормандском формате. И представители бандформирований в ТКГ своим поведением каждый раз это подтверждают», - добавил он.

Эксперт отметил, что Россия пытается использовать такую ситуацию для шантажа украинской власти.