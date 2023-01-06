Режим Кремля переносит всю ответственность на россиян

21:03 06 января Киев, Украина

Еще недавно россияне отказывались от понятия коллективной вины, а теперь их руководство, используя пропаганду, пытается навязать идею общей ответственности.

Действительно, Россия много лет еще будет выплачивать репарации за причиненный вред Украине. Поэтому, каждый россиянин отдаст часть денег, пожертвует своим комфортом, так как платить каждый будет из своего кармана и вместо того, чтобы эти деньги шли на развитие важных отраслей, они пойдут на восстановление Украины. В тоже время, никто не будет лишен свободы, только лишь за то, что он россиянин или голосовал за Путина.

Единственной целью убедить население в коллективной ответственности, является необходимость завлечь как можно больше людей на фронт. Смысл во всем этом один – оттянуть неминуемое поражение в войне. В Кремле понимают, что войну им уже не выиграть, поэтому, ценой человеческих жизней, хотят оттянуть свой проигрыш.