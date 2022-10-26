Республика беларусь перестала выпускать россиян

15:23 26 октября Киев, Украина

Очевидно, что россияне, бежавшие в Беларусь в надежде спастись там от мобилизации, поддерживали идею “мы вне политики”. Иначе, они бы знали, что эта республика считается “братской” для Путина, но никак для народа РФ.

После объявленной 21 сентября мобилизации, россияне начали убегать из своей страны. Их направлением стали страны ближнего зарубежья. Однако уже тогда, практически все наблюдатели отмечали, что в РБ бежать небезопасно, ведь Лукашенко крайне зависим от Путина и вряд ли даст защиту российским уклонистам.

После 20 октября, белорусские правоохранители начали снимать с авиарейсов россиян подлежащих мобилизации. Дальнейшая их судьба не известна. Однако нет никаких сомнений, что если какой-то человек уже получил повестку и решил бежать в РБ, КГБ Беларуси непременно вернет его в Россию.

“Братские народы” – миф, разгоняемый Кремлем. “Братские режимы” – реальность двух диктаторов – минского и кремлевского. Им плевать на жизнь собственных людей и на данный момент стоит задача заарканить как можно больше пушечного мяса для войны в Украине, чтобы усеять этим мясом как можно больше украинской территории.