Решение КСУ - угроза нацбезопасности

20:16 29 октября Киев, Украина

Решение Конституционного Суда Украины повлияет на взаимоотношения с международными игроками и поставит под угрозу антикоррупционную реформу.

Так считает аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации «Общая цель» Игорь Печенкин.



Конституционное представление 47 народных депутатов Украины, среди которых в большинстве представители оппозиционных представителей парламента, было внесено в Конституционный суд Украины еще 4 августа 2020.



Дискуссия вокруг этого оставалась мало заметной - до принятия судом своего решения. Среди причин можно выделить усталость общества от политики и игнорирование призывов к активным действиям по отстаиванию своих прав.



В представлении из трех пунктов и резолютивной части речь шла о неконституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и связанных с ними отдельных положений Законов Украины "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".





Конституционный Суд в составе 15 судей, исключая имеющего иную точку зрения С.Головатого, в качестве основы для принятия своего решения привел утверждения о необходимости соблюдения принципа независимости судей в деятельности ветвей власти. А также – о "невмешательстве исполнительной и законодательной ветвей власти в дела судебной ветви власти, что является важным фактором обеспечения реальной независимости судебной ветви власти и непосредственно судей".

В итоге КСУ решил признать неконституционными 31-ну правовую норму Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также статью 366-1 УК Украины.



Принятое судом решение поставило под угрозу проводимую с 2014 года антикоррупционную реформу, под сомнение - создание других правоохранительных органов (НАБУ, Нацполиции, ГБР) и реформирование существующих (прокуратуры, а также государственной службы и службы в органах местного самоуправления). Кроме того, оно затрудняет процесс назначения на должности чиновников, которые в обязательном порядке должны проходить специальную проверку. Такое решение вводит в определенный коллапс всю правовую систему и угрожает национальной безопасности.



Кроме того, это, безусловно, повлияет на взаимоотношения с международными игроками, которые стремятся сохранить инструменты влияния на украинскую политику путем определенных манипулятивных рычагов.





Итак, если это спланированная диверсия, время выбрано удачное (избирательные процессы в Украине и США, запланировано очередное международное кредитование). Освобождение от внешнего воздействия должно происходить более прагматично - и не в ущерб интересам государства.



Кстати, следует отдать должное заметной активизации работы НАПК, которое в тройном режиме в последнее время начало выполнять свои определенные законом полномочия по выполнению требований антикоррупционного законодательства представителями органов власти (в том числе судебной) - и привлечения виновных к установленной ответственности".