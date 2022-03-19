Ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно - Командующий ВСУ

10:59 26 октября Киев, Украина

Парк военной авиационной техники Вооруженных сил Украины как никогда нуждается в глобальном обновлении. Состояние техники находится на низком уровне. В арсенале парка самолеты, выпущенные с 1968-го до 1991 года. Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.



Самые старые самолеты, по его словам, военно-транспортные. Им от 52 лет.



"Ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981-го по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", – сказал командующий.



Летчики регулярно проводят немало летных смен. Если позволяют погодные условия, в бригадах тактической авиации бывает три-четыре летные смены в неделю, уточнил он.



"Но ремонты тоже разные: продление ресурса, регламентные работы. Они проводятся как силами техническо-эксплуатационных частей бригад, так и авиационно-ремонтных предприятий", – констатировал он.



В Украине, по информации Дроздова, около 10 предприятий, которые ремонтируют и модернизируют технику советского производства на вооружении ВСУ.



В то же время он отметил, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно, ведь происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета.



"Вероятно, лет через 10 столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", – резюмировал военный.





Проблему технической неисправности украинских военных самолетов затронул и глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы учебного самолета Ан-26Ш в Харьковской области, вице-премьер Олег Уруский. Он указывал, что одной из причин трагедии стали технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").