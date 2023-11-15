Рекордные убытки «Газпрома» выплатят россияне

05:08 14 ноября Киев, Украина

В Госдуме призвали готовиться к рекордным убыткам «Газпрома». В 2025 году газовая монополия получит триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта не будет, а затраты остались.

Уже даже самым отъявленным оптимистам из путинистов ясно, что “переориентировка” на Восток не является панацеей для России. Убытки «Газпрома» от потери рынка в ЕС еще долго невозможно будет перекрыть, если вообще когда-то это станет возможным в связи с глобальным мировым трендом по переходу на возобновляемые источники энергии.

А так как России больше нечего предложить миру, что могло бы окупить затраты бюджета, то, логично, что чем меньше нефтегазовых доходов будет получать экономика, тем больший дефицит станет ощущать российский бюджет. Кратный рост налогов в этом случае, в совокупности с резкими скачками инфляции и девальвации рубля являются вполне ожидаемыми событиями.