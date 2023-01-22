Рекордная инфляция в россии за последние 7 лет

19:43 22 января Киев, Украина

Отказ от российских углеводородов, запрет на торговлю с российскими компаниями, отключение банков от SWIFT, массовая миграция. Все это привело к рекордной инфляции. Цена на продукты питания, бытовую технику, автомобили, ЖКХ увеличились, в то время как зарплаты остались на прежнем уровне.

Еще большую нестабильность в российскую экономику вносит война проводимая Путиным по одному ему понятному сценарию. Колоссальные ресурсы ежедневно тратятся ради бессмысленного убийства людей. Масштабный пуск ракет по энергетической инфраструктуре Украины обходится в среднем в 100 млн долларов. В это же время, за пределами Московской области и других крупных городов, дома россиян разрушаются без каких-либо бомбардировок, так как Кремль никогда не беспокоила судьба обычных людей.

В 2023 году подобная тенденция обещает сохраниться и Россия столкнется с еще более высокой инфляцией. Единственным виновным в глобальном кризисе является Путин и его больное воображение.