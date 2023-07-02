Рейтинг Путина вырос после похода Пригожина

16:32 02 июля Киев, Украина

Пропагандистская машина России не перестает удивлять. Очевидно, что она работает для одного человека и этот человек Путин. Никто другой в рейтинг, который “нарисовал” институт политических исследований РФ, кроме хозяина Кремля поверить не может. По данным инстанции, народная поддержка Путина составил аж 90%. И такие результаты были представлены менее чем через неделю, после завершения неудавшегося восстания Пригожина.

Складывается ощущение, что бункерного дедушку решили утешить – “царь батюшка, не расстраивайся, ну его, этого Пригожина, зато посмотри, как тебя народ любит и поддерживает – 90% населения за тебя”. Эти данные буквально вызывают истерический смешок. Особенно, если вспомнить кадры из Ростова, когда ЧВК «Вагнер» захватили город без боя, а местное население подходило и приветствовало “освободителей”. Никто не устраивал митингов, не шел “грудью на амбразуру” с лозунгами «За Родину, за Путина», как это происходило в Лужниках и на Красной площади в 2022 году, во время выступлений диктатора. К слову, такое поведение россиян в очередной раз демонстрирует, что все эти провластные мероприятия являются чистой воды фикцией и люди на них приходят исключительно за деньги.

Кроме как для Путина, пропагандисты создают иллюзию высокой поддержки для россиян, чтобы те думали, что кругом все поддерживают дедушку, а значит – не следует выделяться из толпы. Интересно, а когда до выборов останется еще меньше времени, осмелятся ли российские “исследователи” сделать рейтинг Путина в 100% и более?