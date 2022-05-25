Реальные наказания для военных преступников

Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению. Стоит отметить, что на суде присутствовали международные наблюдатели, для недопущения несправедливого приговора. Кроме того, как заявил бесплатный адвокат Шишимарина, никто из российской стороны не обращался к нему или к украинским властям по этому делу.

При этом, суд для оккупантов является наиболее гуманным наказанием. Уже известны случаи, когда местные жители временно оккупированных территорий Украины организовывая партизанские отряды, начинают собственную вендетту. Так 22 мая была взорвана дверь в доме энергодарского коллаборанта Шевчика, которого оккупанты назначили на пост “мера”. В результате, предателя родины и его охранников доставили в больницу.

На временно неподконтрольных Украине территориях, партизанские отряды расклеивают листовки с угрозами тем, кто решил сотрудничать с рашистами. Национальное сопротивление набирает силы.

Поэтому, каждый оккупант, который до сих пор находится в Украине, так или иначе, понесет наказание за свои действия. А как заявил президент Владимир Зеленский, то и после окончания войны, когда рашисты вернуться на свою территорию, никто не сможет уйти от правосудия.