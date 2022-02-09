Реальны ли угрозы ЕС об отмене безвиза?

19:33 18 Сентябрь Киев, Украина

Если Украина не исправит ситуацию с составом комиссии по отбору главы САП , ЕС лишит нас безвиз и денежного транша? По мнению политолога Владимира Воли, пока это предварительное предупреждение от ЕС, но если в результате конкурс будет непрозрачным, безвиз действительно окажется под угрозой.

В комментарии «Слово и дело» политолог Владимир Воля отметил, что в ЕС предварительно предупреждают Украину из-за того, что нет доверия к правовой системе, но если конкурс будет непрозрачный, безвизов окажется под угрозой.

«Возможно, это техническое предупреждение для украинской власти о проведении конкурса по избранию председателя САП. Есть предостережение о том, что украинская власть пытается что-то манипулировать и злоупотреблять. И в связи с тем, Евросоюз и Соединенные Штаты на всякий случай акцентировали внимание на определенных красных линиях и как их важно соблюдать, поэтому, если назначение будет пройдено и процедура будет непрозрачная и беспристрастная, то может встать вопрос об отмене безвизового режима. Вопрос может возникнуть в том случае, если будут серьезные замечания к конкурсу», – сказал Воля.

Эксперт объяснил, что такие оговорки исходят от ЕС, поскольку нет доверия к украинской правовой системе и борьбе с коррупцией.

«Европейский союз акцентирует внимание на определенных красных линиях, на определенных моментах, которые нельзя нарушать, а дальше будут смотреть. Поэтому об этом напоминают перед конкурсом, чтобы этих нарушений избежать», – добавил он.

При этом он отметил, что последние события, в частности, решения КС относительно назначения президентом председателя НАБУ, привлекли внимание европейских институтов к проблемам вокруг антикоррупционных органов в Украине.