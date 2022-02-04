Реальна ли встреча Зеленского и Путина

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина: “Я буду искренним. Все зависит от предмета переговоров. Если это будет о восстановлении территориальной целостности Украинского государства, о восстановлении государственного суверенитета над Крымом, над неконтролируемыми частями Донбасса, я бы не исключал такой встречи. Но это зависит от конкретного предмета переговоров”.

Слова Чубарова весьма оптимистичны. Тем не менее, ради безопасности и сохранения жизни украинцев Владимир Зеленский готов идти на любые встречи, однако не на любые условия. Если говорить о Путине, то этот человек не бережет жизни даже собственного народа. Вряд ли его будут беспокоить жизни украинцев.

Известная пословица “пока говорят дипломаты – пушки молчат” работает безотказно. Однако готов ли Путин говорить? Вероятно, если речь пойдет о статусе ОРДЛО на российских условиях, прекращении попыток вернуть Крым и возобновлении взаимоотношений с Россией то да. В другом случае, президент РФ не станет встречаться с Владимиром Зеленским на двухсторонней встрече. Да и тот шанс, что это произойдет в Нормандском формате - крайне мал.