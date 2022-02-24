Реакция Путина на внутренние проблемы России

В сети появилось видео, где президент Российской Федерации Владимир Путин присутствует на заседании местной власти в Астрахани. Один из чиновников зачитывает ему доклад о проблемах и о результатах в сфере медицины, районных больниц, онкобольных. В это время, президент “внимательно” обводит скрепку у себя в блокноте, делая умное лицо. Это свидетельствует о том, что Путину глубоко плевать на собственный народ, на проблемы внутри России, на больных и вообще на все сферы не касающиеся его личной охраны, охраны “правопорядка” и военных ведомств.
Отсюда возникает вопрос: а какой “порядок” будет наводить хозяин Кремля на оккупированных территориях? Вероятно, что вводить больше полиции, нацгвардии на улицы городов, чтобы ликвидировать несогласных и недовольных властью, как это уже на протяжении восьми лет происходит в оккупированном Крыму. Бестолковые речи Путина воспринимают только бездумные люди, которые после нескольких лет пропаганды, готовы отдать последний кусок хлеба, чтобы только их хозяин начал очередную войну.
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