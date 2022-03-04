Реакция Лукашенко – добрый знак

Колонна, которая насчитывает несколько сотен белорусской техники, отказывается двигаться дальше. В селе Михайло-Коцюбинское, Черниговской области, белорусские военные не идут дальше. Командиры бегают вдоль колонны и угрожают расправой. О дальнейших действиях военных – не известно.

Интересно другое. Александр Лукашенко заявил, что не собирается участвовать в войне России против Украины. Верить его словам нельзя и необходимо быть готовыми, что он в любой момент нарушит свое слово. Однако его реакция говорит о многом.

Лукашенко привык выбирать сторону победителя. Невзирая на санкции и негативное отношение Запада к его персоне, он все же склонен полагать, что держит ситуацию под контролем. Если Лукашенко медлит с приказом, значит, он очень сильно сомневается в победе рашистов, хотя прекрасно понимает последствия промедления.

Белорусский диктатор не мог не знать, о том, что его хозяин готовит войну против Украины, а значит, хотя бы частично, должен был быть осведомлен о планах по оккупации территорий нашей страны. Его голословные заявления о 3-4 днях, которые потребуются, чтобы завершить войну в пользу рашистов, вероятно, отражают временную действительность этого плана.

Сейчас Лукашенко ждет. Война приобретает затяжной характер. И если он увидит, что рашисты терпят поражение, не исключен вариант, что он начнет препятствовать военным действиям оккупантов на территории Белоруссии.