Развитие инфраструктуры и дополнительные поезда – что нового руководство «Укрзализныци» уже успело сделать?

14:30 17 ноября Киев, Украина

Новое руководство «Укрзализныци» во главе с Владимиром Жмаком не только строит глобальные планы по развитию украинской железной дороги и повышению ее прибыльности. Незначительные с точки зрения корпорации, но такие важные для локальных участков и обычных пассажиров улучшения тоже входят в сферу интересов команды Жмака.

Анализ официальных источников и страниц «Укрзализныци» в социальных сетях показал определенные результаты.

За последние два месяца были проведены следующие улучшения инфраструктуры:

  • Сделана реконструкция участка Пятихатки-Мироновка, что позволило увеличить участковую скорость на 4 км/ч, и теперь она составляет 36 км/ч.
  • Выполнена реконструкция железобетонного моста на перегоне Кудашевка-Милорадовка (Днепропетровская область).
  • Снова открылись стрелочные переводы и пути на припортовых станциях Одесского Регионального Филиала. Это позволило на 10% увеличить ежесуточный объем разгружаемых вагонов. Теперь каждый день производится разгрузка почти 5 тысяч вагонов.
  • Началась электрификация участка Изов-Ковель, что позволит в дальнейшем экономить десятки миллионов гривен в год.
  • На станции Жмеринка построен и введен в эксплуатацию наземный переход через железнодорожные пути. Переход оборудован световой сигнализацией, видеокамерами, разметкой и знаками.

Фото: Укрзализныця развивает инфраструктуру

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию и пандемию коронавируса, «Укрзализныця» нашла силы и средства для запуска дополнительных поездов по наиболее загруженным направлениям, а также возобновила некоторые отмененные ранее маршруты:

  • В направлении Киев-Тетерев было принято решение пустить еще 5 рейсов пригородных электропоездов в часы пик. Курсирование дополнительных электричек началось с конца октября 2020 года.
  • С начала октября на Донецкой железной дороге начали курсировать два пригородных поезда №6624 Курдюмовка-Константиновка и №6208 Славянск-Курдюмовка.
  • Со второго ноября началось движение дополнительных 4 рейсов пригородных поездов в направлении Ковель–Заболотье и обратно.
  • С 13 ноября запущены два поезда в направлении №142/141 Киев-Бахмут (через Ковель, Житомир, Миргород Лиман) и №251/252 Харьков-Николаев (через Херсон, Криво Рог, Днепр).
  • 18 ноября появится дополнительный поезд «Интерсити+» №705/706 Киев-Львов.

Фото: Укрзализныця запустила дополнительные поезда

Таким образом, улучшения в работе «Укрзализныци» с приходом Владимира Жмака есть, и они весьма заметны, как бы скептически ни были настроены наши граждане. Эффективный менеджмент и оптимизация работы компании позволяют добавлять количество электричек для комфорта пассажиров, несмотря на многолетнюю убыточность пригородных пассажироперевозок.

Всё перечисленное выше – это лишь малая часть уже сделанного. Не стоит забывать, что новая команда работает всего два месяца. Прогнозы, судя по увиденному, оптимистичные. Остается надеяться, что этому руководству не будут сильно «вставлять палки в колеса», и оно задержится у руля «Укрзализныци» на подольше.

Маленькими шагами к большому результату – только так получится одновременно и сервис постепенно улучшать и вытягивать компанию из «болота» убыточности. Этим, собственно, и занимается Владимир Жмак.