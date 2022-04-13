Развитие инфраструктуры и дополнительные поезда – что нового руководство «Укрзализныци» уже успело сделать?

Новое руководство «Укрзализныци» во главе с Владимиром Жмаком не только строит глобальные планы по развитию украинской железной дороги и повышению ее прибыльности. Незначительные с точки зрения корпорации, но такие важные для локальных участков и обычных пассажиров улучшения тоже входят в сферу интересов команды Жмака.

Анализ официальных источников и страниц «Укрзализныци» в социальных сетях показал определенные результаты.

За последние два месяца были проведены следующие улучшения инфраструктуры:

Сделана реконструкция участка Пятихатки-Мироновка, что позволило увеличить участковую скорость на 4 км/ч, и теперь она составляет 36 км/ч.

Выполнена реконструкция железобетонного моста на перегоне Кудашевка-Милорадовка (Днепропетровская область).

Снова открылись стрелочные переводы и пути на припортовых станциях Одесского Регионального Филиала. Это позволило на 10% увеличить ежесуточный объем разгружаемых вагонов. Теперь каждый день производится разгрузка почти 5 тысяч вагонов.

Началась электрификация участка Изов-Ковель, что позволит в дальнейшем экономить десятки миллионов гривен в год.

На станции Жмеринка построен и введен в эксплуатацию наземный переход через железнодорожные пути. Переход оборудован световой сигнализацией, видеокамерами, разметкой и знаками.

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию и пандемию коронавируса, «Укрзализныця» нашла силы и средства для запуска дополнительных поездов по наиболее загруженным направлениям, а также возобновила некоторые отмененные ранее маршруты:

В направлении Киев-Тетерев было принято решение пустить еще 5 рейсов пригородных электропоездов в часы пик. Курсирование дополнительных электричек началось с конца октября 2020 года.

С начала октября на Донецкой железной дороге начали курсировать два пригородных поезда №6624 Курдюмовка-Константиновка и №6208 Славянск-Курдюмовка.

Со второго ноября началось движение дополнительных 4 рейсов пригородных поездов в направлении Ковель–Заболотье и обратно.

С 13 ноября запущены два поезда в направлении №142/141 Киев-Бахмут (через Ковель, Житомир, Миргород Лиман) и №251/252 Харьков-Николаев (через Херсон, Криво Рог, Днепр).

18 ноября появится дополнительный поезд «Интерсити+» №705/706 Киев-Львов.

Таким образом, улучшения в работе «Укрзализныци» с приходом Владимира Жмака есть, и они весьма заметны, как бы скептически ни были настроены наши граждане. Эффективный менеджмент и оптимизация работы компании позволяют добавлять количество электричек для комфорта пассажиров, несмотря на многолетнюю убыточность пригородных пассажироперевозок.