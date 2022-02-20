Разведка сообщила о готовящихся терактах на Донбассе

Отработанный еще во времена второй чеченской войны сценарий по взрыву жилых домов хотят реализовать российские спецслужбы, совместно с печально известной группировкой ЧВК Вагнера. Об этом сообщила разведка из оперативно-тактической группы «Восток».

Целью ряда террористических актов должно стать оправдание введения вооруженных сил России на территорию Украины. Чтобы план удался, должны погибнуть люди.

К сожалению, не допустить данный сценарий событий украинские военные практически не могут. Очень важно, чтобы люди были готовы к тому, что Россия начнет обвинять Киев в терактах организованных и совершенных ей самой. Немаловажно, чтобы об этом знали и сами россияне, так как многие знают правду о взрывах жилых домов в конце 90-х годов в Москве и Волгодонске и какой ущерб был нанесен стране после этих событий.

Все это делается, чтобы Путин начал передел сфер влияния в Европе. Не забыть, не простить и воздать по заслугам – главная задаче тех, кто знает правду о преступной группировке Кремля, которая готова жертвовать тысячами жизней в целях собственного обогащения.